Se le puede poner fin a las canas para siempre con este método.

Las canas pueden aparecer en diferentes momentos de la vida, incluso en la adolescencia, donde se les conoce como canas prematuras, así como en la adultez. A pesar de que muchos optan por tintes industriales, el uso constante de estos productos puede dañar la fibra capilar y causar sequedad en el cuero cabelludo.

Por esta razón, un número creciente de personas busca alternativas naturales para ocultar las canas sin comprometer la salud del cabello. Entre las soluciones más efectivas y accesibles se encuentra un tinte casero a base de canela.

Así se fabrica el tinte natural con canela: instrucciones detalladas

La canela es una especia ampliamente utilizada en la gastronomía, pero también presenta notables beneficios en el ámbito de la cosmética. En particular, esta especia es capaz de proporcionar reflejos dorados naturales, fortalecer las hebras y estimular el crecimiento capilar.

La canela no solo ayuda a disimular las canas, sino que también ofrece una variedad de beneficios adicionales :

Aclara gradualmente el cabello y proporciona reflejos miel o dorados.

Estimula la circulación del cuero cabelludo, promoviendo un crecimiento saludable.

Fortalece la raíz, reduce la caída del cabello y proporciona una textura más suave.

Aporta un aroma cálido y especiado que perdura durante horas.

Ingredientes:

3 cucharadas de canela en polvo

2 cucharadas de miel (potencia el aclarado)

3 cucharadas de acondicionador o yogur natural

1 cucharada de aceite de oliva (opcional, ideal para cabellos secos)

Preparación:

Coloque todos los ingredientes en un bol.

Mezcle hasta obtener una crema homogénea.

Aplique la mezcla sobre el cabello seco o húmedo, desde la raíz hasta las puntas.

Masajee el cuero cabelludo para activar la circulación y mejorar la absorción.

Cubra el cabello con un gorro de ducha o una bolsa plástica.

Deje actuar al menos 3 horas (cuanto más tiempo, más se aclara el pelo).

Enjuague con agua tibia y seque como de costumbre.

Consejo adicional: Este tinte natural puede ser utilizado varias veces al mes sin causar daño al cabello.

El tinte casero que permite mejorar el color natural del cabello.

Beneficios del uso de tintes naturales

Los componentes naturales aportan nutrición, hidratación y restauración al cabello desde la raíz, proporcionando brillo y fortaleza. La utilización de tintes elaborados en casa posibilita la eliminación de químicos nocivos presentes en los productos convencionales, tales como el amoníaco y los parabenos.