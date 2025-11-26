A pocos días del Black Friday del 28 de noviembre, miles de viajeros planean visitar los outlets de Estados Unidos en busca de descuentos masivos. Sin embargo, las autoridades migratorias advierten que ciertas prácticas durante estas compras pueden generar problemas serios al momento de salir del país.

La situación preocupa porque, según expertos en movilidad internacional, incluso acciones que parecen inofensivas podrían activar revisiones adicionales y derivar en la cancelación de visas americanas .

¿Qué tipo de compras en outlets pueden llevar a la cancelación de visas americanas?

El Departamento de Estado recuerda que la visa de turista B2 permite únicamente actividades recreativas, y cualquier señal de actividad comercial viola sus condiciones. Durante el Black Friday, comprar grandes cantidades en outlets de Estados Unidos puede ser interpretado como una operación con fines de reventa fuera del país.

Las autoridades analizan patrones de comportamiento que pueden considerarse sospechosos:

Volumen inusual de productos similares.

Facturas a nombre de terceros o negocios.

Respuestas ambiguas al ingresar o salir del país.

Qué ocurre si detectan actividad comercial

Si los agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) concluyen que la persona utiliza su B2 para fines comerciales, pueden cancelar la visa en el momento y negar la entrada a Estados Unidos.

La BCC permite a los mexicanos que la tramiten viajar a Estados Unidos durante períodos cortos y sin visa. Fuente: archivo.

¿Por qué es una violación migratoria comprar de esta manera en outlets?

La intención de compra es clave: adquirir productos solo para uso personal es permitido, pero hacerlo con fines de reventa está prohibido bajo los términos de la B2. Incluso si la venta ocurre fuera de Estados Unidos, la acción sigue siendo considerada actividad comercial.

Quienes incumplan estas reglas pueden enfrentar no solo la revocación inmediata de la visa, sino también complicaciones para obtener futuros visados o volver a ingresar al país. Con el Black Friday tan cerca, las autoridades recomiendan evitar conductas que puedan ser malinterpretadas y afectar la permanencia migratoria.