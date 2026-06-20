Estados Unidos anunció que mantendrá restricciones en algunos de los aeropuertos más relevantes

Estados Unidos anunció que mantendrá restricciones en algunos de los aeropuertos más relevantes y transitados del país durante un tiempo más. Según lo que confirmó la Administración Federal de Aviación (FAA), se decidió extender los límites a la cantidad de vuelos permitidos.

Esta medida tiene lugar por una escasez en la cantidad de controladores aéreos, un problema que aqueja y afecta a la capacidad operativa del sistema aeroportuario. Los aeropuertos afectados son el John F. Kennedy (JFK), LaGuardia y Newark Liberty.

Los aeropuertos afectados son el John F. Kennedy (JFK), LaGuardia y Newark Liberty. Shutterstock y ChatGPT

Estados Unidos restringe todos los vuelos: ¿Hasta cuándo sigue vigente esta medida?

La FAA confirmó que las limitaciones operativas en Newark se extenderán hasta el verano de 2027, mientras que en los aeropuertos JFK y LaGuardia seguirían hasta incluso octubre de 2028.

La decisión busca adaptar la programación de vuelos a la capacidad real que tiene el sistema de control aéreo. Según la FAA, el área que administra el tráfico de Nueva York sigue funcionando con una cantidad insuficiente de controladores certificados.

¿Por qué Estados Unidos restringe todos los vuelos de los tres aeropuertos más importantes del país?

La FAA confirmó que la principal razón por la que toma esta decisión es la falta de personal especializado. La agencia estima que el sistema de control aéreo que presta servicio a estos aeropuertos con poco más de la mitad de los controladores que necesita para funcionar con normalidad.

Para evitar una sobrecarga del sistema, las autoridades optaron por limitar la cantidad de operaciones permitidas y extender una flexibilización especial para las aerolíneas. La FAA sostiene que estas acciones permiten mantener niveles de seguridad adecuados mientras se sigue buscando personal.