El Gobierno de los Estados Unidos mantiene normas muy estrictas sobre los protocolos de seguridad en los aeropuertos y la documentación necesaria que exigen a todos los pasajeros. Sin embargo, existe un grupo determinado de personas que no deben presentar su pasaporte para poder viajar en avión. El Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS), la entidad que administra las solicitudes de actualización del estatus migratorio, deja asentadas las normas y beneficios que cada extranjero recibe al obtener su documento migratorio. La green card o Tarjeta de Residente Permanente es el documento oficial del Gobierno de Estados Unidos que permite a un extranjero residir y trasladarse de forma legal dentro del país. Si bien no cuenta con los mismos derechos que un ciudadano o naturalizado estadounidense, permite que la persona se instale de forma definitiva en el territorio. Dentro de los beneficios que otorga este documento, los residentes permanentes no tienen la obligación de presentar su pasaporte a la hora de tomar vuelos domésticos (nacionales). Esto ocurre porque la Administración de Seguridad de Transporte (TSA) admite a esta credencial federalmente válida para cumplir con los protocolos de seguridad. Al igual que todos los estadounidenses, y pasajeros de todo el mundo, sí se debe presentar el pasaporte cuando se trata de vuelos internacionales. Este documento es reconocido mundialmente y sirve para brindar información personal al llegar a un nuevo punto migratorio. Cómo solicitar la green card: