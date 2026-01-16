Es tendencia | Para qué sirve poner un frasco de arroz con lavanda en el interior de la casa y por qué lo recomiendan (Imagen ilustrativa generada con ChatGPT)

Poner un frasco con arroz y lavanda dentro de la casa se volvió una tendencia sencilla y de bajo costo para aromatizar el ambiente sin necesidad de aerosoles químicos ni difusores eléctricos.

Se trata de un truco casero que ayuda a perfumar de manera constante espacios chicos, como placares, baños o mesas de luz. Además, es ideal para eliminar el exceso de humedad en el hogar.

Para qué sirve poner un frasco de arroz con lavanda en la casa

Esta combinación es ideal para los ambientes porque el arroz retiene parte del perfume de la lavanda y lo libera de manera gradual. Por eso se usa mucho en placares, cajones, baños, entradas y dormitorios.

Asimismo, la lavanda es uno de los aromas preferidos para rutinas de descanso. Suele usarse para crear un clima más relajado, especialmente en espacios como el dormitorio o un rincón de lectura.

Además, en sitios con poca ventilación, como roperos, alacenas y zapateros, el frasco ayuda a mantener un olor agradable y a suavizar malos olores.

Paso a paso: cómo hacer un frasco de arroz con lavanda

Materiales

1 frasco de vidrio con tapa (mediano o chico)

Arroz crudo (blanco o integral)

Lavanda seca (flores) o bolsita de lavanda

Opcional: 5 a 10 gotas de aceite esencial de lavanda

Opcional: tela, cinta o arpillera para decorar

1) Lavar y secar bien el frasco. Tiene que quedar sin humedad para que el arroz se mantenga seco.

2) Llenar el frasco con arroz hasta 2/3 de su capacidad.

3) Sumar la lavanda: agregar lavanda seca por encima o mezclada con el arroz. Si buscas más intensidad, mezcla una parte de lavanda con el arroz y dejá un “tope” visible de flores para que quede decorativo.

4) Para potenciar el aroma, suma 5 a 10 gotas de aceite esencial de lavanda.

5) Por último, deja el frasco cerrado unas horas (o de un día para el otro) para que el arroz absorba el aroma.