Los Ángeles, Nueva York, San Antonio y Chicago se encuentran entre las ciudades más visitadas por turistas al momento de recorrer Estados Unidos.

Si bien la visa americana es un documento fundamental para hacer turismo, quienes viajen por fines recreativos o de negocios y pertenezcan a alguna de las 42 naciones del Visa Waiver Program podrán trasladarse presentando una autorización alternativa de tramitación rápida.

El permiso del VWP puede utilizarse para estadías menores a 90 días y siempre y cuando se cumplan todos los requisitos que establecen las autoridades.

Sin visa americana: qué es la autorización del VWP y quiénes pueden tramitarla para viajar a Estados Unidos

Mediante el VWP los ciudadanos de las naciones partícipes del programa podrán tramitar una autorización de ingreso que los habilitará a viajar por hasta 90 días bajo fines turísticos o de negocios no remunerados.

Gestionar una solicitud ESTA a través del Sistema Electrónico de Tramitación de Viaje es necesario para viajar de esta manera. De aprobarse, el documento cumplirá el mismo rol que la visa de turismo y mantendrá su vigencia por hasta dos años, en los que pueden realizarse múltiples visitas.

Quienes viajen a través del VWP no tendrán que presentar visa americana. Shutterstock

Naciones que pueden gestionar la autorización del VWP

Andorra

Australia

Austria

Bélgica

Brunéi

Chile

Croacia

República Checa

Dinamarca

Estonia

Finlandia

Francia

Alemania

Grecia

Hungría

Islandia

Irlanda

Israel

Italia

Japón

Corea del Sur

Letonia

Liechtenstein

Lituania

Luxemburgo

Malta

Mónaco

Países Bajos

Nueva Zelanda

Noruega

Polonia

Portugal

Catar

San Marino

Singapur

Eslovaquia

Eslovenia

España

Suecia

Suiza

Taiwán

Reino Unido

Qué requisitos se exigen a quienes viajen por este programa

Este permiso se tramita a través del Sistema Electrónico de Tramitación de Viaje y requiere que todos los ciudadanos de los países autorizados cumplan con los siguientes requisitos

Contar con un pasaporte vigente (electrónico y con validez general de al menos 6 meses a futuro desde el momento del viaje)

Tener una dirección de correo electrónico válida

Proporcionar domicilio y número de teléfono

Pagar la tarifa de solicitud, que cuesta USD 40.27 dólares

Todos los pasos y documentos para realizar el trámite pueden consultarse clicando aquí.