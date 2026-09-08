Los viajeros que se presenten en los aeropuertos de Nueva York, Miami, Dallas o Atlanta con la autorización electrónica ESTA vencida no podrán abordar ni ingresar a Estados Unidos, aunque su pasaporte conserve validez. La CBP establece que el permiso rige por dos años o hasta que expire el pasaporte, lo que ocurra primero.

La medida es federal y se aplica en todos los puertos de entrada del país , no solo en esas cuatro terminales. Alcanza a los ciudadanos de los 42 países del Programa de Exención de Visa, que pueden viajar sin visa consular para estadías de hasta 90 días.

¿Qué permiso vence antes que el pasaporte y bloquea el viaje a Estados Unidos?

Se trata del ESTA, la autorización electrónica que administra la CBP y que habilita el traslado bajo el Programa de Exención de Visa. El sistema informa la fecha exacta de caducidad al momento de la aprobación y permite múltiples entradas durante su vigencia.

El permiso queda vinculado electrónicamente al pasaporte con el que se tramitó. Por eso, varios cambios personales lo anulan de inmediato y obligan a iniciar una solicitud nueva, con un costo de u$s 40,27 por persona:

Obtención de un pasaporte nuevo

Cambio de nombre

Cambio de país de ciudadanía

Modificación en alguna de las respuestas de elegibilidad del programa

Se trata del ESTA, la autorización electrónica que administra la CBP y que habilita el traslado bajo el Programa de Exención de Visa. ChatGPT

¿Qué deben hacer los viajeros para no quedar varados en el aeropuerto?

La CBP recomienda tramitar el ESTA en el mismo momento en que se reserva el viaje, ya que la aprobación puede demorar hasta 72 horas. Las aerolíneas verifican la autorización antes de emitir la tarjeta de embarque, de modo que el rechazo ocurre antes de subir al avión.

Quien tenga el permiso vencido y no alcance a renovarlo debe gestionar una visa en la embajada o el consulado estadounidense más cercano. La autorización tampoco garantiza el ingreso: el oficial de CBP toma la decisión final de admisión en el puerto de entrada y define la estadía autorizada. Si el ESTA caduca durante la permanencia en el país, no afecta la salida.