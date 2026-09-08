El Servicio de Impuestos Internos (IRS) de Estados Unidos explica a todos los beneficiarios del Seguro Social que no responder a tiempo los avisos de cobro puede tener serias consecuencias sobre sus prestaciones mensuales.

Si las autoridades envían un aviso de embargo que afecta a los beneficios y no se toman acciones inmediatas, las jubilaciones del Seguro Social pueden estar sujetas a descuentos mensuales de hasta el 15% hasta que se salde la deuda.

El Gobierno se quedará hasta con el 15% de quienes no salden a tiempo su deuda

Cuando se toma esta medida, a través del Programa Federal de Gravamen de Pagos (FPLP) IRS puede incautar hasta el 15% de todas las prestaciones sujetas al Título II del Seguro Social y el castigo permanecerá vigente hasta que se resuelva el embargo o se salde la obligación.

Es esencial considerar que antes de efectuar la sanción, la agencia enviará una factura titulada “Aviso Final de la Intención de Embargo y su Derecho a una Audiencia”.

Este aviso tiene que ser respondido dentro de los 30 días posteriores para poder trabajar en acuerdos alternativos que permitan saldar el pendiente.

Podrán confiscarse hasta el 15% de los pagos mensuales. Chat GPT

Cuándo pueden las autoridades liberar la sanción

De acuerdo con el Código de Impuestos Internos (IRC) la medida se levanta cuando

Se pagó la totalidad de la deuda

El período de cobro finalizó antes de que el embargo se emita

La liberación del embargo ayuda al contribuyente a pagar sus impuestos

Se firmó un Plan de Pago a Plazos y las condiciones impiden que el embargo continúe

El embargo creó una dificultar económica y debe liberarse porque impide al contribuyente saldar sus gastos básicos para la vida

El embargo se emitió de forma indebida