En esta noticia

Los Ángeles, Miami, Dallas, Nueva York y Chicago son ciudades sumamente elegidas entre los turistas que desean visitar Estados Unidos.

Al hacerlo por fines recreativos, contar con una visa americana en completa validez es fundamental para que el traslado pueda ser habilitado, aunque los ciudadanos de más de 40 países disponen de una alternativa para ingresar legalmente y permanecer en el país por hasta 90 días: utilizar la autorización del Visa Waiver Program (VWP).

Esta opción es más rápida que tramitar una visa americana desde cero y está disponible para los nacionales de países miembros que planean viajar en septiembre, por ejemplo.

Te puede interesar

Oficial y confirmado | No hay clases ni martes 8 ni miércoles 9 de septiembre: escuelas de todos los niveles mantendrán sus puertas cerradas a los alumnos

Te puede interesar

Información oficial | El Gobierno dará de baja la licencia de conducir de quienes pasaron en rojo un semáforo o manejaron con el celular entre 2024 y 2026, si tenían más infracciones

Quiénes podrán visitar en septiembre estas ciudades sin tramitar antes una visa americana

A través del VWP los ciudadanos de las naciones partícipes podrán tramitar una autorización de ingreso que los habilitará a viajar por hasta 90 días bajo fines turísticos o de negocios no remunerados.

Para este fin, es necesario gestionar una solicitud ESTA a través del Sistema Electrónico de Tramitación de Viaje. De aprobarse, el documento cumplirá el mismo rol que la visa de turismo y mantendrá su vigencia por hasta dos años, en los que pueden realizarse múltiples visitas.

La solicitud ESTA debe tramitarse varios días antes del viaje a Estados UNidos.
La solicitud ESTA debe tramitarse varios días antes del viaje a Estados UNidos.Fuente: ShutterstockShutterstock

Naciones que pueden gestionar la autorización del VWP

  • Andorra
  • Australia
  • Austria
  • Bélgica
  • Brunéi
  • Chile
  • Croacia
  • República Checa
  • Dinamarca
  • Estonia
  • Finlandia
  • Francia
  • Alemania
  • Grecia
  • Hungría
  • Islandia
  • Irlanda
  • Israel
  • Italia
  • Japón
  • Corea del Sur
  • Letonia
  • Liechtenstein
  • Lituania
  • Luxemburgo
  • Malta
  • Mónaco
  • Países Bajos
  • Nueva Zelanda
  • Noruega
  • Polonia
  • Portugal
  • Catar
  • San Marino
  • Singapur
  • Eslovaquia
  • Eslovenia
  • España
  • Suecia
  • Suiza
  • Taiwán
  • Reino Unido
Vialidad.Qué significa la señal que tiene las flechas opuestas sobre un fondo amarillo y por qué es fundamental saber cómo actuar
Alianza.Arabia Saudita quiere convertir a este país de América Latina en potencia mundial y lo abastecerá con tecnología innovadora y sostenible

Cuáles son los requisitos para obtener la autorización del VWP y viajar sin visa en septiembre

Este permiso se tramita a través del Sistema Electrónico de Tramitación de Viaje y requiere que todos los ciudadanos de los países autorizados cumplan con los siguientes requisitos

  • Contar con un pasaporte vigente (electrónico y con validez general de al menos 6 meses a futuro desde el momento del viaje)
  • Tener una dirección de correo electrónico válida
  • Proporcionar domicilio y número de teléfono
  • Pagar la tarifa de solicitud, que cuesta USD 40.27 dólares

Todos los pasos y documentos para realizar el trámite pueden consultarse clicando aquí.