La silla tradicional empieza a quedar atrás en oficinas y hogares de Estados Unidos frente a una nueva tendencia que viene de Europa. Se trata de un diseño ergonómico que propone una forma distinta de sentarse y apunta a mejorar la postura y reducir el dolor de espalda.

Este modelo nació en el norte del antiguo continente y hoy vuelve a ganar terreno entre quienes pasan muchas horas frente a un escritorio . Su adopción crece por una razón concreta: romper con la postura rígida que impone la silla clásica y promover una posición más activa.

¿Qué es la nueva tendencia que reemplaza a la silla tradicional?

La tendencia que reemplaza a la silla tradicional es la silla de rodillas, creada en 1979 por el diseñador noruego Hans Christian Mengshoel. El modelo original, conocido como Balans, marcó un cambio en el diseño del mobiliario de oficina.

A diferencia de las sillas comunes, no tiene respaldo y reparte el peso del cuerpo entre los glúteos y las espinillas. Esto abre el ángulo de la cadera y reduce la presión sobre la zona lumbar, ayudando a mantener la columna alineada.

¿Cómo se usa y qué beneficios tiene esta alternativa europea?

Para usar correctamente esta alternativa europea, primero se debe apoyar el cuerpo en el asiento y luego colocar las rodillas sobre las almohadillas frontales . El peso debe distribuirse entre los glúteos y las piernas para evitar sobrecargar las rodillas.

Entre sus principales beneficios, los especialistas destacan:

Mejora de la postura y alineación de la columna.

Menor presión en la espalda baja y la zona lumbar.

Mayor activación del core al no contar con respaldo.