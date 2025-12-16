Cuáles son los tres colores que usan las personas atractivas, según la psicología (Fuente: ChatGPT Imagen Ilustrativa)

La elección de la ropa no responde solo a una cuestión estética o de moda. Diversos estudios de psicología del comportamiento y percepción social sostienen que los colores influyen de manera directa en cómo una persona es interpretada por los demás. Desde entrevistas laborales hasta vínculos personales, el tono elegido puede reforzar rasgos asociados al atractivo, la confianza y la seguridad.

Especialistas en psicología social explican que ciertos colores activan asociaciones inconscientes vinculadas al poder, la calidez o la elegancia. Por ese motivo, no resulta casual que personas consideradas atractivas recurran con frecuencia a una paleta cromática específica, capaz de potenciar su presencia sin necesidad de gestos exagerados o estilos recargados.

Cuál es el color que proyecta confianza y magnetismo

El rojo ocupa un lugar central en los estudios sobre atracción. Investigaciones indican que este color se asocia con la confianza y la buena energía, cualidades que suelen resultar atractivas en contextos sociales. En la percepción colectiva, el rojo transmite determinación y carácter, lo que genera una impresión fuerte y duradera.

Cuáles son los tres colores que usan las personas atractivas, según la psicología (Fuente: Freepik)

Desde la psicología evolutiva, también se vincula el rojo con señales de vitalidad y fortaleza. Por esa razón, su uso estratégico, en prendas, accesorios o detalles, suele amplificar la atención y reforzar una imagen segura, sin necesidad de recurrir a excesos.

Los dos colores que proyectan elegancia y seguridad

El negro es otro de los colores más utilizados por personas percibidas como atractivas. Este tono se asocia con sofisticación, sobriedad y autoridad. En términos psicológicos, el negro proyecta control y misterio, dos atributos que incrementan el interés y la curiosidad en la interacción social.

Cuáles son los tres colores que usan las personas atractivas, según la psicología. Fuente: Archivo

El azul, en tanto, se vincula con la serenidad, la estabilidad y la credibilidad. Estudios en psicología del color señalan que este tono genera confianza y cercanía, cualidades clave para resultar atractivo en entornos laborales y personales. A diferencia de colores estridentes, el azul refuerza una imagen equilibrada y accesible, lo que explica su presencia habitual en personas con alto impacto social.