El Gobierno de Estados Unidos confirmó la continuidad de un reembolso federal clave que puede significar un alivio económico directo para miles de personas y familias. Se trata de un beneficio administrado por el Servicio de Impuestos Internos que permite recibir hasta 2,500 dólares mediante depósito bancario, siempre que se cumplan determinados requisitos vinculados a la educación.

Este reembolso no se entrega de forma automática ni universal. Está dirigido a un grupo específico de contribuyentes que realizaron gastos educativos durante el año fiscal y que cumplen con condiciones de ingresos, situación académica y presentación correcta de la declaración de impuestos. Para quienes califican, el beneficio puede representar una devolución directa de dinero, incluso si no adeudan impuestos.

Depósito confirmado: IRS entregará 2,500 dólares a estas cuentas bancarias

El beneficio corresponde al Crédito Fiscal de Oportunidad Americana (AOTC), un crédito educativo creado por el Gobierno federal con el objetivo de facilitar el acceso y la permanencia en la educación superior durante los primeros años de formación académica.

A través de este crédito, el IRS busca compensar parte de los gastos que afrontan estudiantes y familias por conceptos esenciales vinculados a la universidad o a instituciones postsecundarias. A diferencia de otros beneficios, este crédito es parcialmente reembolsable, lo que significa que una parte puede cobrarse como dinero en efectivo aun cuando la persona no tenga impuestos a pagar.

IRS entregará 2,500 dólares a los contribuyentes calificables al crédito AOTC. Fuente: Archivo.

El monto máximo alcanza los 2,500 dólares por estudiante elegible, y hasta 1,000 dólares pueden ser depositados directamente en la cuenta bancaria del beneficiario.

Quiénes pueden recibir el reembolso de 2,500 dólares

El reembolso está dirigido exclusivamente a personas que cumplan con criterios específicos establecidos por el IRS. Entre los principales requisitos se encuentran

El estudiante debe estar inscripto al menos a media jornada en una institución educativa reconocida.

Debe tratarse de los primeros cuatro años de educación superior.

El programa debe conducir a un título o credencial válida .

El estudiante no puede tener condenas por delitos graves vinculados a drogas.

El contribuyente debe presentar una declaración de impuestos válida.

También es fundamental cumplir con los límites de ingresos, ya que el beneficio se reduce o desaparece si el ingreso bruto ajustado modificado supera los topes establecidos. El crédito completo está disponible para ingresos individuales más bajos y se elimina gradualmente a medida que estos aumentan.

Qué gastos educativos permite recuperar este beneficio

El crédito está pensado para cubrir gastos educativos esenciales, lo que lo convierte en una ayuda concreta para estudiantes y familias. Los gastos que pueden tomarse en cuenta incluyen:

Matrícula universitaria.

Tarifas obligatorias de inscripción.

Libros requeridos para los cursos.

Materiales y suministros académicos necesarios.

No se consideran gastos válidos el alojamiento, la comida, el transporte, los seguros ni otros costos personales que no estén directamente relacionados con la educación académica.