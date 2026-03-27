El estado establece condiciones específicas para aquellos que se encuentren en este grupo, especialmente relacionadas con la modalidad que deben seguir para que se autorice la renovación de su documento. El Departamento de Licencias del Estado de Washington detalla en su sitio web oficial el requisito indispensable que deben cumplir todos los personas mayores de 70 o más para poder mantener vigente su licencia de conducir. Washington ofrece a sus residentes la posibilidad de actualizar el carnet de conducir a través de diversos métodos, incluyendo online, por correo, en persona o por teléfono. Sin embargo, aquellos que tengan 70 años o más están restringidos a realizar el trámite de forma presencial en una oficina de licencias. Cualquier intento de llevar a cabo la gestión por otros medios resultará en la imposibilidad de actualizar su documento. Es fundamental que los ciudadanos comprendan las limitaciones impuestas por la normativa vigente, especialmente en lo que respecta a la edad. La opción de realizar el trámite de manera presencial asegura que se cumplan los requisitos necesarios para la actualización del carnet. Las licencias de conducir que hayan caducado hace más de 8 años no podrán ser renovados. Una vez transcurrido este periodo, será necesario iniciar el proceso desde el principio, como si nunca se hubiera realizado la solicitud anteriormente. Es fundamental estar al tanto de la fecha de caducidad de su carnet de conducir para evitar inconvenientes en el futuro. En relación con el costo del trámite, el estado ha determinado los siguientes montos: