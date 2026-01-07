El Servicio de Conductores y Vehículos Motorizados de Oregón detalla en su sitio web oficial cuáles son las condiciones que todos los residentes mayores de 65 años deben cumplir para poder renovar su licencia de conducir y preservar la validez.

En estos casos, no sólo es esencial realizar el trámite por la vía correcta para evitar inconvenientes, sino también aprobar un examen que las autoridades exigen para poder emitir este permiso.

Prohibirán renovar la licencia de conducir a los mayores de 65 años que no pasen esta prueba clave

Si bien, en general el carnet puede renovarse de manera online o en persona, los adultos mayores de 65 años deben realizar la gestión obligatoriamente de manera presencial y aprobar un examen de visión.

“Probamos tu visión para confirmar que puedes conducir con seguridad. Si llevas gafas o lentillas durante el examen, se te exigirá que las lleves al conducir”, indican las autoridades.

En caso de que no se supere este examen, se entregará un formulario para que sea proporcionado al oftalmólogo del solicitante, quién deberá completarlo.

Los mayores de 65 años de Oregón deben aprobar un examen de visión para renovar su carnet. Fuente: archivo.

Información importante para todos los conductores del estado

La renovación puede realizarse 12 meses antes de que venza la licencia de conducir o hasta dos años después y respetar estos plazos es esencial para un proceso agilizado.

En caso contrario, será necesario solicitar un carnet desde cero, pagar la tarifa de la nueva licencia y realizar todos los exámenes correspondientes, independientemente de la edad del solicitante.