El Departamento de Vehículos a Motor de Nueva York establece requisitos estrictos de controles vehiculares que los residentes del estado deben cumplir para poder circular, tanto de seguridad como de emisiones.

Si bien las verificaciones de seguridad deben realizarse de manera periódica, el estado detalla ciertas excepciones para los controles de emisiones, pues no todos los modelos o tipos de rodado deben atravesarlas.

Adiós a los controles de emisiones: quienes no están obligados a realizarlos

Los controles de emisiones buscan reducir la contaminación del aire y garantizar que el Estado de Nueva York cumpla con la Ley Federal de Aire Limpio. Sin embargo, quienes cuenten con alguno de los siguientes rodados o los adquieran en 2026 no deberán atravesarlos

Motocicletas

Modelos de hace menos de dos años

Modelos con más de 25 años de antigüedad

Vehículos con motor diésel, salvo aquellos de 1997 o posterior con un peso bruto inferior a 8,501 libras

Autos eléctricos

Matrículas históricas

Aquellos que estén sujetos a inspección de seguridad de vehículos pesados

Existen ciertos vehículos que están exentos del control de emisiones en Nueva York. Fuente: archivo.

Información importante para todos los conductores de Nueva York

Todos los vehículos, independientemente de su modelo, deben someterse a inspecciones de seguridad cada 12 meses o cuando se transfiere la propiedad del vehículo.

“Si tu inspección está caducada, puedes recibir una multa de aparcamiento”, indican las autoridades. Por este motivo, todos los rodados deben tener colocada la pegatina correspondiente para garantizar que el control de seguridad fue gestionado y evitar inconvenientes.