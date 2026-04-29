El valor del libra esterlina finalizó la jornada en USD 0.742 este miércoles, 29 de abril de 2026, cifra que refleja una alteración del 0.3% en comparación con la cotización del día anterior. La cotización de la libra esterlina mostró una variación semanal de -6.73% y una variación anual de 91.12%, indicando un retroceso reciente dentro de un fuerte avance en el último año. La volatilidad económica de la última semana de la Libra esterlina, con un 4.31%, es significativamente menor que su volatilidad anual de 6.67%, lo que indica que su comportamiento ha sido mucho más estable en el último año. La cotización de la Libra esterlina hoy muestra una tendencia positiva, ya que el dato de 1 es positivo. En los últimos dos días, la moneda ha experimentado un ligero aumento en su valor, lo que sugiere un fortalecimiento en el mercado. Este crecimiento en la cotización puede ser un indicativo de confianza en la economía británica, aunque es importante monitorear si esta tendencia se mantendrá en los próximos días. Existen diversas formas de enviar dinero desde Estados Unidos hacia otros países. Algunos de ellos son los siguientes: Un dato a tener en cuenta es que cada una de estas alternativas cobra distintas tasas de interés. Por ello, es necesario analizar cada alternativa antes de utilizar alguno de estos envíos.