La cotización del peso mexicano cerró a USD 17.5343 este miércoles, 29 de abril de 2026 en Estados Unidos. En comparación con el día previo, esta cifra muestra una alteración del 0.85%. En la última semana, la cotización del Peso mexicano avanzó 1.15%, pero en el último año acumula una caída de 9.26%, lo que indica una recuperación reciente dentro de una tendencia anual negativa. La volatilidad del Peso mexicano en la última semana es de 5.78%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 8.73%. La cotización del Peso mexicano ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, con un aumento constante en su valor en relación con el dólar. Este es el segundo día consecutivo de esta tendencia, lo que sugiere un fortalecimiento de la moneda. El análisis de esta tendencia indica que factores económicos favorables podrían estar influyendo en la apreciación del Peso, lo que podría generar confianza en los inversores y un impacto positivo en el mercado. Los individuos que necesiten transferir dinero en dólares desde USA al extranjero cuentan con múltiples opciones para llevarlo a cabo. No obstante, es crucial considerar los gastos, el plazo de entrega y la comodidad de cada procedimiento a fin de seleccionar el más conveniente según sus condiciones. Algunos de ellos son las transferencias bancarias internacionales, servicios de transferencias en línea (como PayPal y Wise), transferencias peer-to-peer, envío de cheques o por medio de instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.