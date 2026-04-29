Al cierre de mercados de este miércoles, 29 de abril de 2026 en Estados Unidos, el peso colombiano cotizó a USD 3623.39. En comparación con el día previo, esta cifra refleja una fluctuación del 0.04%. En la última semana, el peso colombiano subió 1.62%, mientras que en el último año su variación fue de -9.71%. La volatilidad económica del Peso colombiano en la última semana fue de 12.30%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en comparación con la volatilidad anual de 14.15%. En los últimos días, la cotización del Peso colombiano ha mostrado una tendencia positiva, ya que ha aumentado de forma constante durante tres días consecutivos. Este crecimiento sugiere una mejora en la confianza económica y en las transacciones comerciales. Sin embargo, es importante monitorear esta situación para determinar si la tendencia se mantendrá o si podría revertirse en el futuro. Analizar estos patrones permitirá anticipar posibles cambios en el mercado. Para convertir peso colombiano a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura, es imprescindible visitar bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union.