El valor del quetzal guatemalteco finalizó la jornada en USD 7.6345 este miércoles, 29 de abril de 2026, cifra que refleja una variabilidad del 1.93% en comparación con la cotización del día anterior. En la última semana, la cotización del Quetzal guatemalteco registró un cambio de 2.14% y en el último año su variación fue de 1.92%. La volatilidad económica del Quetzal guatemalteco en la última semana fue del 23.60%, lo que indica un comportamiento inestable y muchas variaciones, ya que este valor es mayor que la volatilidad anual del 19.48%. La moneda Quetzal guatemalteco ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, con un incremento constante en su cotización en comparación con los días anteriores. Este aumento se ha mantenido durante los últimos dos días, lo que sugiere una recuperación relativa en el mercado. Con un cambio favorable en la cotización, es posible que la confianza en la economía local esté mejorando, lo que podría atraer inversiones y fortalecer aún más la tendencia al alza del Quetzal en el corto plazo. Para convertir quetzal guatemalteco a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura, es imprescindible visitar bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union.