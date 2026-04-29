La cotización del peso dominicano cerró a USD 59.0 este miércoles, 29 de abril de 2026 en Estados Unidos. En comparación con el día previo, esta cifra expresa una alteración del 0.19%. En la última semana, la cotización del Peso dominicano retrocedió -0.61% y en el último año acumula una variación de -1.96%, lo que señala una leve tendencia bajista. La volatilidad económica del Peso dominicano en la última semana ha sido del 5.08%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 11.23%. Hoy, la cotización del Peso dominicano muestra una tendencia positiva en comparación con los días anteriores. En los últimos dos días, la moneda ha logrado un incremento, lo que sugiere un fortalecimiento en su valor. Este aumento continuo en el valor del Peso dominicano refleja una posible mejora en la economía local o una mayor demanda por la moneda. Sin embargo, es importante monitorear el comportamiento en los próximos días para confirmar si esta tendencia se mantendrá. Para convertir peso dominicano a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura, es imprescindible visitar bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union.