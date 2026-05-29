Las plataformas de streaming ofrecen un amplio catálogo de contenido audiovisual para que los usuarios disfruten en su tiempo libre. Sin embargo, en algunas ocasiones, se suele perder demasiado tiempo escogiendo qué visualizar.
Por eso, Paramount+ ofrece el ranking de lo más visto durante el miércoles 27 de mayo del 2026 por el público estadounidense para que elijas cuál es tu series favorita.
5_ Bob Esponja
Las peripecias de una esponja habladora que labora en un local de comida rápida, asiste a clases de navegación y vive dentro de una piña en el fondo del mar.
6_ Todo el mundo quiere a Raymond
Ray Barone, un exitoso cronista deportivo, reside en Long Island junto a su esposa, Debra; su hija de doce años, Ally; y sus gemelos, Geoffrey y Michael. Sus padres, Frank y Marie, muy entrometidos, viven justo enfrente y pasan gran parte del tiempo en la casa de su hijo.
7_ Skymed
Vive las trepidantes misiones de sus protagonistas en rescates médicos de gran riesgo, junto con las penas y desafíos de enfermeras y pilotos en formación que tripulan ambulancias aéreas.
8_ The Neighborhood
El hombre más afable del Medio Oeste traslada a su familia a un vecindario complicado de Los Ángeles, donde su desbordada amabilidad como vecino no es bien recibida por todos. Entre quienes no la aprecian está su nuevo vecino de al lado, Calvin.
9_ Mentes criminales
Mentes criminales (Criminal Minds) es una serie dramática enfocada en la criminología. Se emitió por primera vez el 22 de septiembre de 2005 en la cadena estadounidense CBS. Narra la labor de la Unidad de Análisis de Conducta del FBI, un equipo de especialistas de distintas disciplinas que elabora perfiles psicológicos y criminológicos de delincuentes para ayudar en su detención.
10_ 13 fantasmas
Arthur Kriticos y sus hijos, Kathy y Bobby, sólo cuentan el uno con el otro tras haberlo perdido todo. Jean, esposa de Arthur y madre de los niños, murió en un incendio que dejó a la familia sin recursos, hasta que, de forma inesperada, Arthur recibe en herencia una extraña casa de su enigmático y excéntrico tío Cyrus. La vivienda está construida con acero y vidrio y es una joya de la arquitectura contemporánea, con amplios espacios diáfanos, pulcritud impecable y formas rectilíneas. A Arthur y a los muchachos les cuesta creer su racha de fortuna y, al llegar a su nuevo hogar, quedan maravillados por la elegancia de sus muros de vidrio. Lo que ignoran es que esa casa bañada en luz oculta un secreto oscuro.