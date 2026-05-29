Las plataformas de streaming ofrecen un amplio catálogo de contenido audiovisual para que los usuarios disfruten en su tiempo libre. Sin embargo, en algunas ocasiones, se suele perder demasiado tiempo escogiendo qué visualizar.

Por eso, Paramount+ ofrece el ranking de lo más visto durante el miércoles 27 de mayo del 2026 por el público estadounidense para que elijas cuál es tu series favorita.

Las películas más vistas de Paramount+.

5_ Bob Esponja Las peripecias de una esponja habladora que labora en un local de comida rápida, asiste a clases de navegación y vive dentro de una piña en el fondo del mar.

Las películas más vistas de Paramount+.

6_ Todo el mundo quiere a Raymond Ray Barone, un exitoso cronista deportivo, reside en Long Island junto a su esposa, Debra; su hija de doce años, Ally; y sus gemelos, Geoffrey y Michael. Sus padres, Frank y Marie, muy entrometidos, viven justo enfrente y pasan gran parte del tiempo en la casa de su hijo.

7_ Skymed Vive las trepidantes misiones de sus protagonistas en rescates médicos de gran riesgo, junto con las penas y desafíos de enfermeras y pilotos en formación que tripulan ambulancias aéreas.

8_ The Neighborhood El hombre más afable del Medio Oeste traslada a su familia a un vecindario complicado de Los Ángeles, donde su desbordada amabilidad como vecino no es bien recibida por todos. Entre quienes no la aprecian está su nuevo vecino de al lado, Calvin.