Los servicio de streaming, como Netflix, Disney+, Prime Video o HBO Max, ofrecen una amplia selección de películas y series a los usuarios. Sin embargo, a muchas personas les cuesta decidir qué ver durante sus horas de ocio.

Si eres una de ellas y no saber qué mirar, conoce cuáles son los contenidos más vistos en Hulu durante el miércoles, 27 de mayo de 2026 en Estados Unidos y opta por tu favorito.

Las películas más vistas de Hulu.

4_ Tornados (Twisters) Kate Carter, una ex cazadora de tormentas marcada por un devastador encuentro con un tornado, es convocada por su amigo Javi para regresar a las llanuras y probar un sistema de rastreo de última generación. Allí se topa con Tyler Owens, una carismática y temeraria estrella de las redes sociales y su ruidoso equipo.