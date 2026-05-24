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Las llamadas de spam se convirtieron en uno de los problemas más comunes para millones de usuarios de teléfonos móviles. Ofertas y promociones insistentes llegan a cualquier hora del día generando molestias a cualquier hora.

No obstante, expertos en protección del consumidor y privacidad digital señalan que existe una frase simple que puede ayudar a detener muchas de estas llamadas, especialmente cuando provienen de empresas de telemarketing.

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La frase que puede ayudar a terminar para siempre con las llamadas de spam

Al recibir una llamada de promoción que no fue solicitada, puede responderse con una frase clara y directa

Por favor, eliminen mi número de su lista de llamadas y no vuelvan a contactarme”.

Rechazando específicamente el servicio que se está ofreciendo, esta frase puede reducir significativamente el número de llamadas que un usuario recibe por día, dejando constancia clara de la solicitud y obligando al operador a registrar el pedido del cliente.

Esta frase podría terminar con las llamadas no deseadas.
Esta frase podría terminar con las llamadas no deseadas. Fuente: ShutterstockPungu x

Qué hacer si las llamadas de teléfono no cesan

Si las llamadas continúan llegando, algunos métodos para detenerlas son

  • Bloquear el número desde el teléfono
  • Activar los filtros contra spam
  • No compartir datos personales
  • Colgar en caso de detectar señales de fraude
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Cómo se puede identificar una llamada fraudulenta peligrosa

Aunque algunas llamadas provienen de empresas reales, otras pueden representar intentos de estafa telefónica. Algunas señales de alerta incluyen:

  • Ofertas que parecen demasiado buenas para ser reales
  • Solicitudes urgentes de dinero o datos bancarios
  • Presión para tomar decisiones inmediatas
  • Pedidos de códigos enviados por mensaje de texto

Ante cualquiera de estas situaciones, lo más recomendable es finalizar la llamada inmediatamente.