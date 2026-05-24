Las llamadas de spam se convirtieron en uno de los problemas más comunes para millones de usuarios de teléfonos móviles. Ofertas y promociones insistentes llegan a cualquier hora del día generando molestias a cualquier hora.

No obstante, expertos en protección del consumidor y privacidad digital señalan que existe una frase simple que puede ayudar a detener muchas de estas llamadas, especialmente cuando provienen de empresas de telemarketing.

La frase que puede ayudar a terminar para siempre con las llamadas de spam

Al recibir una llamada de promoción que no fue solicitada, puede responderse con una frase clara y directa

“ Por favor, eliminen mi número de su lista de llamadas y no vuelvan a contactarme” .

Rechazando específicamente el servicio que se está ofreciendo, esta frase puede reducir significativamente el número de llamadas que un usuario recibe por día, dejando constancia clara de la solicitud y obligando al operador a registrar el pedido del cliente.

Esta frase podría terminar con las llamadas no deseadas. Fuente: Shutterstock Pungu x

Qué hacer si las llamadas de teléfono no cesan

Si las llamadas continúan llegando, algunos métodos para detenerlas son

Bloquear el número desde el teléfono

Activar los filtros contra spam

No compartir datos personales

Colgar en caso de detectar señales de fraude

Cómo se puede identificar una llamada fraudulenta peligrosa

Aunque algunas llamadas provienen de empresas reales, otras pueden representar intentos de estafa telefónica. Algunas señales de alerta incluyen:

Ofertas que parecen demasiado buenas para ser reales

Solicitudes urgentes de dinero o datos bancarios

Presión para tomar decisiones inmediatas

Pedidos de códigos enviados por mensaje de texto

Ante cualquiera de estas situaciones, lo más recomendable es finalizar la llamada inmediatamente.