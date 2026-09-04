Los saquitos de té verde pueden convertirse en una solución casera sencilla de poner en práctica para reducir la sudoración en las axilas.

Este método consiste en humedecer los saquitos y colocarlos directamente sobre la piel de las axilas durante unos minutos.

De acuerdo con la recomendación de Cleveland Clinic, el té verde puede ayudar a bloquear poros y reducir la producción de sudor, por lo que algunas personas lo utilizan como un complemento para controlar la humedad.

Por qué se recomienda colocar saquitos de té verde sobre las axilas

La principal razón por la que se utiliza este método es su posible capacidad para ayudar a bloquear los poros y disminuir el sudor, reduciendo así los malos olores.

Los saquitos de té verde son fáciles de conseguir y más sencillo aún es aplicarlos en la rutina de cuidado personal, especialmente para quienes buscan alternativas naturales para combatir la sudoración.

Los saquitos de té pueden ayudar a reeducir la sudoración. Shutterstock

Cómo usar el truco de los saquitos de té verde durante el día

El procedimiento es simple y requiere de pocos pasos

Colocar los saquitos de té verde en agua tibia

Esperar a que absorban el agua

Retirarlos y colocarlos debajo de las axilas

Dejarlos actuar durante varios minutos

Repetir el procedimiento diariamente

El vinagre de manzana, el jugo de limón y el bicarbonato de sodio también pueden ayudar a combatir la sudoración.