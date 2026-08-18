Las canillas del baño y la cocina se encuentran constantemente expuestas al agua y, consecuentemente, a la aparición de manchas blancas, opacas y depósitos minerales, que suelen dificultar las rutinas de limpieza.

Para combatir esta problemática, el vinagre se posiciona como una solución casera sumamente utilizada para aflojar los depósitos que quedan adheridos al metal después de que el agua se evapore.

Rociar vinagre sobre la canilla del baño y la canilla: para qué se recomienda

El vinagre tiene la capacidad de eliminar restos de minerales, manchas de agua y acumulaciones de cal, que afectan el aspecto de las canillas.

Estas marcas se hacen especialmente visibles alrededor de la base, el grifo y las zonas donde quedan gotas de agua luego de utilizar la pileta.

El vinagre puede ayudar a eliminar las manchas blancas de acumulación de minerales. Fuente: Shutterstock Kensi water

Cómo utilizar vinagre sobre las canillas para eliminar manchas

Para realizar este truco, primero es necesario limpiar la superficie de las canillas para eliminar restos de suciedad.

Luego, el vinagre blanco se coloca sobre un pulverizador para después rociarse directamente sobre las zonas que presenten manchas. También puede empaparse un paño con vinagre para pasarlo por las zonas percutidas.

Es importante dejar actuar unos minutos el vinagre para que su acidez ayude a aflojar los residuos. Luego bastará con frotar con un paño o esponja para después retirar.