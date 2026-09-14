En esta noticia La variación que presentó el activo durante la última semana

El valor del peso dominicano finalizó la jornada en USD 58.82 este lunes, 14 de septiembre de 2026, cifra que refleja una variabilidad del -0.05% en comparación con la cotización del día anterior.

En la última semana, el peso dominicano se apreció 0.55%, pero en el último año acumula una caída de 8.18%, reflejando un repunte reciente dentro de una tendencia anual de debilitamiento.

La variación que presentó el activo durante la última semana

La volatilidad económica del Peso dominicano en la última semana, que es del 11.34%, es mayor que la volatilidad anual del 11.26%, lo que indica que su comportamiento es inestable y presenta muchas variaciones.

La cotización del Peso dominicano muestra una tendencia positiva en comparación con los días anteriores, ya que el dato de 2 ha resultado en un incremento constante en su valor. Esto indica que, en los últimos días, se ha fortalecido frente a otras monedas.

Este incremento puede atribuirse a factores económicos internos y externos que han impulsado la demanda de la moneda local. Sin embargo, es importante monitorear esta tendencia, ya que puede verse afectada por cambios en la economía global.

¿Dónde cambiar peso dominicano por dólares en Estados Unidos?

Aquellos individuos que necesiten convertir peso dominicano a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura tendrán que dirigirse a bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union.