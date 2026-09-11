La sal es uno de los ingredientes más comunes de la cocina, pero también puede aprovecharse en algunas tareas de limpieza del hogar.

Uno de los trucos que circula consiste en tratar las cerdas de la escoba con una mezcla de sal, vinagre y agua antes de barrer con el objetivo de eliminar los residuos adheridos.

Para qué sirve poner sal en la escoba antes de barrer

El truco sirve para mejorar la limpieza del hogar, manteniendo las cerdas de la escoba limpias y sin residuos que dificulten la recolección de suciedad cuando se barre.

La combinación de sal, vinagre y agua ayuda a desprender residuos que pueden quedar acumulados entre las fibras de la escoba. Una vez que se humedecen ligeramente las cerdas, la suciedad puede salir con mayor facilidad.

El truco sirve para mejorar la limpieza del hogar, manteniendo las cerdas de la escoba limpias y sin residuos que dificulten la recolección de suciedad cuando se barre. Chat GPT

¿Cómo usar este truco correctamente?

Para aplicar este método, la sal debe combinarse con agua y vinagre blanco. El procedimiento difundido es sencillo:

Colocar agua en un recipiente o balde. Añadir sal y una cantidad de vinagre blanco. Mezclar los ingredientes. Introducir únicamente las cerdas de la escoba en la preparación. Dejarlas sumergidas durante unos minutos. Retirar la escoba y escurrir el exceso de líquido antes de barrer.

El objetivo es que las cerdas queden impregnadas de la solución, pero no excesivamente mojadas, para evitar trasladar demasiada humedad al piso.

¿Por qué recomiendan poner sal en la escoba antes de barrer?

La recomendación surge porque se trata de un truco doméstico simple que sirve para potencial la limpieza del hogar sin recurrir a productos costosos y excedidos en químicos.



