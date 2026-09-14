En esta noticia La variación que presentó el activo durante la última semana

La cotización del peso colombiano cerró a USD 3100.73 este lunes, 14 de septiembre de 2026 en Estados Unidos. En comparación con el día previo, esta cifra muestra una modificación del 0.7%.

La cotización del Peso colombiano registra un leve descenso semanal de -0.52% y una caída anual más pronunciada de -16.86%, evidenciando una tendencia bajista.

La variación que presentó el activo durante la última semana

La volatilidad económica del Peso colombiano en la última semana fue de 7.08%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 13.56%.

La cotización del peso colombiano ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, con un incremento constante en su valor durante los dos días consecutivos de análisis. Este crecimiento evidencia una mayor estabilidad en el mercado, lo que genera confianza entre los inversionistas.

A pesar de la tendencia positiva, es importante monitorear factores externos que puedan influir en la cotización del peso colombiano. La economía global y las decisiones políticas pueden afectar subsiguientes fluctuaciones en su valor.

¿Dónde cambiar peso colombiano por dólares en Estados Unidos?

Las personas que necesiten convertir peso colombiano a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura tendrán que dirigirse a bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union.