En esta noticia La variación que presentó el activo durante la última semana

La cotización del quetzal guatemalteco cerró a USD 7.623 este lunes, 14 de septiembre de 2026 en Estados Unidos. En comparación con el día previo, esta cifra muestra una fluctuación del -0.07%.

En la última semana, el quetzal guatemalteco avanzó 2.96%, pero en el último año mostró una variación de -0.42%, lo que indica un repunte reciente pese a un balance anual ligeramente negativo.

La variación que presentó el activo durante la última semana

En la última semana, la volatilidad económica del Quetzal guatemalteco fue del 17.55%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 20.05%.

La cotización del Quetzal guatemalteco hoy presenta una tendencia positiva, ya que el dato de -1 es un valor positivo. Esto indica que en comparación con los días anteriores, el valor del Quetzal ha ido en aumento de manera constante durante este período.

En cambio, si el dato de -1 hubiera sido negativo, la tendencia habría sido a la baja, sugiriendo un debilitamiento de la moneda. La estabilidad en la cotización del Quetzal podría reflejar un equilibrio en el mercado, pero la tendencia positiva actual podría ser un indicativo de mayor confianza en la economía.

¿Dónde cambiar quetzal guatemalteco por dólares en Estados Unidos?

Aquellos individuos que necesiten convertir quetzal guatemalteco a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura tendrán que ir a bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union.