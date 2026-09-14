Al cierre de mercados de este lunes, 14 de septiembre de 2026 en Estados Unidos, el libra esterlina cotizó a USD 0.7404. En comparación con el día previo, esta cifra refleja una modificación del 0.24%.

En la última semana, la libra esterlina subió 0.26%, pero en el último año acumuló una caída de -3.03%, lo que sugiere un repunte reciente dentro de una tendencia anual negativa.

La variación que presentó el activo durante la última semana

En la última semana, la volatilidad de la Libra esterlina fue del 2.44%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 5.83%.

Hoy, la cotización de la Libra esterlina muestra una tendencia positiva, señalando que ha ganado valor en comparación con los días anteriores, siendo 1 igual a un número positivo. Esto indica que la moneda británica está fortaleciéndose en el mercado.

En contraste, si la tendencia fuera negativa, veríamos una caída de su valor en relación a días pasados, con 1 representando un número negativo. En este caso, los inversores tendrían razones para preocuparse por la estabilidad de la moneda.

La tendencia actual sugiere confianza en la economía británica, lo que podría impulsar aún más la inversión en la Libra esterlina.

¿Cómo enviar dólares desde USA al exterior?

Las personas que necesiten enviar dólares desde Estados Unidos al exterior tienen diversas alternativas para hacerlo. Sin embargo, es necesario tener en cuenta los costos, el tiempo de entrega y la facilidad de cada método para escoger el más adecuado.

Algunos de ellos se encuentran las transferencias bancarias internacionales, servicios de transferencias en línea (como PayPal y Wise), transferencias peer-to-peer, envío de cheques o por medio de instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.