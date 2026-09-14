En esta noticia
El valor del euro finalizó la jornada en USD 0.8653 este lunes, 14 de septiembre de 2026, cifra que refleja una variabilidad del 0.38% en comparación con la cotización del día anterior.
En la última semana, la cotización del euro cambió un 61.63% y en el último año acumuló una variación del 20.85%, señalando una evolución general al alza.
La variación que presentó el activo durante la última semana
La volatilidad económica de la última semana del Euro fue de 2.64%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año, ya que esta cifra es menor que la volatilidad anual de 5.23%.
Hoy, la cotización del Euro ha mostrado una tendencia positiva, marcando su tercer día consecutivo de incrementos. Este comportamiento sugiere un fortalecimiento de la moneda frente a otras divisas, impulsado por factores económicos globales.
A lo largo de estos días, el Euro ha superado resistencias claves, lo que genera expectativas de un posible crecimiento continuado. Los analistas están atentos a las noticias económicas que podrían influir en esta tendencia.
¿En qué lugares se puede cambiar euro a dólares en los Estados Unidos?
Para convertir euro a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura, es imprescindible visitar bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union.