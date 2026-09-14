En esta noticia La variación que presentó el activo durante la última semana

El valor del euro finalizó la jornada en USD 0.8653 este lunes, 14 de septiembre de 2026, cifra que refleja una variabilidad del 0.38% en comparación con la cotización del día anterior.

En la última semana, la cotización del euro cambió un 61.63% y en el último año acumuló una variación del 20.85%, señalando una evolución general al alza.

La variación que presentó el activo durante la última semana

La volatilidad económica de la última semana del Euro fue de 2.64%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año, ya que esta cifra es menor que la volatilidad anual de 5.23%.

Hoy, la cotización del Euro ha mostrado una tendencia positiva, marcando su tercer día consecutivo de incrementos. Este comportamiento sugiere un fortalecimiento de la moneda frente a otras divisas, impulsado por factores económicos globales.

A lo largo de estos días, el Euro ha superado resistencias claves, lo que genera expectativas de un posible crecimiento continuado. Los analistas están atentos a las noticias económicas que podrían influir en esta tendencia.

¿En qué lugares se puede cambiar euro a dólares en los Estados Unidos?

Para convertir euro a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura, es imprescindible visitar bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union.