En esta noticia La variación que presentó el activo durante la última semana

La cotización del peso mexicano cerró a USD 17.1318 este lunes, 14 de septiembre de 2026 en Estados Unidos. En comparación con el día previo, esta cifra expresa una alteración del 1.06%.

En la última semana, el peso mexicano subió 1.27%, mientras que en el último año registró una variación de -7.47%, lo que sugiere un repunte reciente pese a una tendencia anual de depreciación.

La variación que presentó el activo durante la última semana

La volatilidad económica del Peso mexicano en la última semana ha sido del 7.01%, lo cual es menor que la volatilidad anual del 7.25%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

Hoy, la cotización del Peso mexicano muestra una tendencia positiva, ya que el dato de 1 es positivo al comparar con los días pasados. Esto indica que la moneda ha ganado valor en relación con las divisas más relevantes en el mercado.

La tendencia parece mantener un rumbo favorable, lo que sugiere un ambiente estable para la economía mexicana a corto plazo. Sin embargo, es importante seguir monitoreando factores externos que puedan influir en esta situación.

En resumen, la tendencia positiva del Peso mexicano refleja confianza en el mercado, aunque se debe ser cauteloso ante posibles fluctuaciones futuras.

Conoce cómo cerró la cotización de este miércoles, 29 de abril de 2026.

¿Dónde cambiar peso mexicano por dólares en Estados Unidos?

Aquellos individuos que necesiten convertir peso mexicano a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura tendrán que dirigirse a bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union.