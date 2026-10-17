Cambian los dólares: para cuándo está prevista la llegada de los nuevos billetes de US$10, US$20, US$50 y US$100

El Gobierno de Estados Unidos continúa avanzando con el proceso de rediseño de los billetes de dólar para incorporar nuevas medidas de seguridad y dificultar las falsificaciones.

La iniciativa forma parte de un trabajo conjunto entre la Reserva Federal, el Departamento del Tesoro y otras agencias federales. Los cambios se comunican a través del Programa de Educación Monetaria (CEP).

¿Por qué se cambia el diseño de los billetes?

Las modificaciones periódicas en el diseño de los billetes de dólar tienen como objetivo principal mejorar sus características de seguridad y prevenir las falsificaciones.

De acuerdo con el CEP: “La Reserva Federal, junto con sus socios del Departamento del Tesoro, su Oficina de Grabado e Impresión y el Servicio Secreto de Estados Unidos, monitorean continuamente las amenazas de falsificación para cada denominación de la moneda estadounidense y toman decisiones de rediseño basadas en estas amenazas”.

¿Qué es el Programa de Educación Monetaria?

El Programa de Educación Monetaria es una iniciativa administrada por la Junta de la Reserva Federal que tiene como objetivo promover la confianza en la moneda estadounidense y enseñar a reconocer los billetes auténticos.

Entre sus principales funciones se encuentran la difusión de las características de seguridad de los billetes, la capacitación para detectar falsificaciones y la publicación de información sobre los diseños que permanecen en circulación.

El Gobierno de Estados Unidos continúa avanzando con el proceso de rediseño de los billetes de dólar para incorporar nuevas medidas de seguridad y dificultar las falsificaciones. Magnific

¿Para cuándo están programados estos nuevos billetes?

De acuerdo con el calendario establecido por el Gobierno estadounidense, los nuevos diseños de los billetes de dólar se introducirán progresivamente en las siguientes etapas:

US$10: 2026.

US$50: 2028.

US$20: 2030.

US$5: entre 2032 y 2035.

US$100: entre 2034 y 2038.

Estas fechas son estimativas y pueden modificarse según el desarrollo de las nuevas medidas de seguridad y las necesidades técnicas de producción.

¿Qué sucederá con los viejos diseños?

La llegada de nuevos diseños no significa que los billetes anteriores pierdan su valor o deban ser reemplazados. De acuerdo con la Reserva Federal, todos los billetes estadounidenses emitidos desde 1914 mantienen su condición de moneda de curso legal.

Por lo tanto, podrán seguir utilizándose para realizar pagos sin necesidad de acudir a un banco para cambiarlos. No obstante, las autoridades aclaran que los establecimientos pueden establecer sus propias políticas de aceptación de efectivo, siempre que no exista una legislación estatal o local que disponga lo contrario.

En el caso de los dólares utilizados fuera de Estados Unidos, las condiciones de aceptación y los tipos de cambio pueden variar según las políticas de las entidades financieras y las condiciones del mercado de cada país.