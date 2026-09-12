Rociar vinagre en la entrada y en las esquinas de la vivienda es un truco sumamente popular entre aquellos que desean optimizar sus rutinas semanales.

El vinagre blanco ha dejado de ser únicamente un ingrediente culinario para convertirse en uno de los recursos más demandados en las estrategias de limpieza del hogar. Su bajo costo, versatilidad y capacidad desinfectante se posiciona como una alternativa natural sencilla de implementar.

Vinagre como repelente natural: por qué funciona

Una de las aplicaciones que genera mayor interés es su utilización como repelente natural contra insectos. La intensa fragancia del ácido acético actúa como una barrera olfativa contra diversas plagas domésticas.

Por ello, la aplicación de vinagre diluido en lugares estratégicos puede ayudar a reducir su presencia sin la necesidad de recurrir a productos químicos agresivos.

Las hormigas, arañas e incluso cucarachas tienden a evitar espacios con aromas persistentes.

Adicionalmente, ofrece otros beneficios:

Posee propiedades antibacterianas suaves

Contribuye a prevenir la formación de hongos en ambientes húmedos

Neutraliza malos olores en suelos y marcos de puertas

en suelos y marcos de puertas Es accesible y de bajo costo

Para qué sirve rociar vinagre en la entrada de la casa

Por qué se recomienda aplicar vinagre en el umbral del hogar

La mezcla recomendada es bastante sencilla: 1 taza de vinagre blanco y 1 taza de agua. Lo ideal es colocarla en un rociador una o dos veces por semana y rociarla en la entrada del hogar.