En la apertura de mercados de este jueves, 17 de septiembre de 2026 en Estados Unidos, del Peso mexicano mantiene una cotización de 17.21 USD. En comparación con el día previo, esta cifra refleja una modificación del -0.22%.

En la última semana, el peso mexicano avanzó 1.40%, pero en el último año registra una variación de -6.32%, lo que sugiere un repunte reciente tras un desempeño anual negativo.

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Fuente: narrativas-us

La variación de del Peso mexicano durante la última semana

La volatilidad económica del Peso mexicano en la última semana fue del 7.49%, superior al 7.26% de su volatilidad anual, lo que indica que su comportamiento es inestable y presenta muchas variaciones.

Hoy, la cotización del Peso mexicano ha mostrado una tendencia positiva, con un dato de -1 que es positivo. Esto indica que en comparación con los días pasados, su valor ha aumentado de forma constante.

La tendencia favorable sugiere que el Peso podría estar ganando fuerza frente al dólar, lo cual es un indicativo de confianza en la economía local.

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¿Cómo despachar dólares desde Estados Unidos al exterior?

Los individuos que precisen transferir dinero en dólares desde USA al extranjero cuentan con múltiples opciones para llevarlo a cabo. No obstante, es crucial considerar los gastos, el plazo de entrega y la comodidad de cada procedimiento a fin de seleccionar el más conveniente según sus condiciones.

Algunos de ellos son las transferencias bancarias internacionales, servicios de transferencias en línea (como PayPal y Wise), transferencias peer-to-peer, envío de cheques o por medio de instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.

¿Dónde cambiar peso mexicano en Estados Unidos?

Para cambiar Peso mexicano a dólares estadounidenses en USA de forma segura es necesario acudir a bancos, agencias de cambio de divisas autorizadas, aeropuertos o instituciones financieras como Western Union.

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