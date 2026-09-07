Es una imagen cada vez más común en jardines, entradas y veredas: una botella de plástico transparente llena de agua, apoyada en el suelo o colgada cerca de la puerta. Lejos de ser un descuido, se trata de un truco casero que miles de personas usan con un objetivo muy concreto.

Para qué sirve el truco de la botella con agua

El uso más extendido de este truco es ahuyentar a los perros y gatos, tanto callejeros como de los vecinos, para evitar que se acerquen a la entrada, el jardín o la vereda de la casa. La idea es disuadir a los animales de orinar, defecar o escarbar en esos espacios, un problema frecuente en zonas residenciales.

Mucha gente lo aplica en la puerta del jardín, en los canteros, junto a las plantas o en los rincones donde los animales suelen detenerse. Su popularidad se debe a que es un método económico, sencillo y sin químicos: solo requiere una botella transparente y agua.

El uso más extendido de este truco es ahuyentar a los perros y gatos, tanto callejeros como de los vecinos. ChatGPT

Por qué miles lo usan en sus hogares

Según la creencia popular, el secreto está en la luz y el reflejo. La botella llena de agua actúa como una especie de lente: refracta la luz del sol y crea destellos y reflejos en movimiento que resultarían molestos o desconcertantes para los animales.

En el caso de los gatos, se cree que los reflejos y la refracción de la luz los incomodan y los mantienen a distancia. Para los perros, se suma otra teoría: al ver su propio reflejo distorsionado o los destellos, se desorientarían y preferirían evitar la zona.

Algunas versiones del truco sugieren que el efecto es más potente si se colocan varias botellas o si se les agrega un poco de lavandina o vinagre, cuyo olor también resulta desagradable para los animales.