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Es una imagen cada vez más común en jardines, entradas y veredas: una botella de plástico transparente llena de agua, apoyada en el suelo o colgada cerca de la puerta. Lejos de ser un descuido, se trata de un truco casero que miles de personas usan con un objetivo muy concreto.

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Para qué sirve el truco de la botella con agua

El uso más extendido de este truco es ahuyentar a los perros y gatos, tanto callejeros como de los vecinos, para evitar que se acerquen a la entrada, el jardín o la vereda de la casa. La idea es disuadir a los animales de orinar, defecar o escarbar en esos espacios, un problema frecuente en zonas residenciales.

Mucha gente lo aplica en la puerta del jardín, en los canteros, junto a las plantas o en los rincones donde los animales suelen detenerse. Su popularidad se debe a que es un método económico, sencillo y sin químicos: solo requiere una botella transparente y agua.

El uso más extendido de este truco es ahuyentar a los perros y gatos, tanto callejeros como de los vecinos.
El uso más extendido de este truco es ahuyentar a los perros y gatos, tanto callejeros como de los vecinos.ChatGPT

Por qué miles lo usan en sus hogares

Según la creencia popular, el secreto está en la luz y el reflejo. La botella llena de agua actúa como una especie de lente: refracta la luz del sol y crea destellos y reflejos en movimiento que resultarían molestos o desconcertantes para los animales.

En el caso de los gatos, se cree que los reflejos y la refracción de la luz los incomodan y los mantienen a distancia. Para los perros, se suma otra teoría: al ver su propio reflejo distorsionado o los destellos, se desorientarían y preferirían evitar la zona.

Algunas versiones del truco sugieren que el efecto es más potente si se colocan varias botellas o si se les agrega un poco de lavandina o vinagre, cuyo olor también resulta desagradable para los animales.