La canela no es sólo una especia aromática sumamente utilizada por los amantes de la gastronomía, sino también una gran aliada para quienes practican la conocida como “agricultura ecológica”.

Esta práctica busca evitar el uso de productos químicos sintéticos para el control de plagas o el enriquecimiento del suelo y reemplazarlos por alternativas naturales.

En ese sentido, la extensión de la Universidad Estatal de Utah explica en su sitio web oficial que la canela puede utilizarse como antídoto para controlar hormigas y plagas.

La forma correcta de usar la canela para controlar hormigas y plagas

De acuerdo con lo señalado por la institución, la canela puede actuar como “repelente natural” para mantener alejadas hormigas y otras plaga s. Esto es porque los compuestos aromáticos del ingrediente desorientan a los insectos e interfieren con su llegada.

La recomendación es colocar canela alrededor de la base de la planta para mantener alejadas las plagas. De no contar con canela en el hogar, el clavo de olor puede cumplir la misma función si se lo coloca de la misma manera.

La canela actúa como repelente natural para mantener alejadas las plagas.

Otros repelentes naturales de plagas

De la misma forma, la Universidad Estatal de Utah explica que existen plantas con propiedades naturales para repeler plagas dañinas y atraer insectos que tengan impacto positivo. En la lista se encuentran:

Menta

Caléndulas

Lavanda

Ajo

Cebolla

Otras recomendaciones expertas para mantener hormigas y otras plagas lejos de las plantas

Entre los consejos complementarios de la institución, se incluye el combinar en la plantación plantas repelentes de plagas con aquellas más vulnerables, como menta y lavanda junto con albahaca y tomates.

Además, realizar inspecciones con regularidad permite detectar a tiempo las plagas para tratarlas según se considere necesario.

Optar por barreras físicas también puede ayudar a proteger las plantas si se encuentran en el jardín del hogar, ejemplos de esto son hileras o mallas.