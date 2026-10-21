El uso principal es neutralizar los malos olores y refrescar los textiles.

Las almohadas acumulan transpiración, humedad y olores noche tras noche, pero no siempre se pueden lavar con la frecuencia que uno querría. Para mantenerlas frescas entre lavados ganó popularidad un truco casero simple y barato: rociarlas con vinagre blanco diluido.

Para qué sirve rociar vinagre sobre las almohadas

El uso principal es neutralizar los malos olores y refrescar los textiles. El vinagre blanco ayuda a cortar el olor a transpiración, a humedad o a encierro que la almohada va tomando con el uso, y deja la zona más fresca sin recurrir a perfumes fuertes.

El vinagre blanco es una solución de ácido acético (en torno al 5%), y ese carácter ácido es la clave. Buena parte de los olores desagradables de una almohada provienen de compuestos de carácter alcalino, como las aminas volátiles y las sustancias amoniacales que generan el sudor y las bacterias al descomponerlo. Son moléculas que se evaporan con facilidad y por eso llegan a la nariz.

Cuando el ácido acético entra en contacto con ellas, ocurre una reacción ácido-base: el ácido las neutraliza y las convierte en sales que no son volátiles, es decir, que dejan de evaporarse y, por lo tanto, de oler. Por eso se dice que el vinagre neutraliza el olor en lugar de taparlo con fragancia, como hacen los aerosoles perfumados.

Esa misma acidez ayuda, además, a disolver las sales de la transpiración seca y a aflojar parte de los aceites adheridos a la tela, de modo que después salen mejor en el lavado.

Por eso una aplicación ligera alcanza para refrescar la almohada. Y aunque al rociar se nota el típico olor a vinagre, es el propio ácido acético que se evapora: se disipa a medida que la tela se seca, sin dejar aroma.

Paso a paso: cómo aplicarlo correctamente

El procedimiento para el refresco cotidiano es simple:

Mezclar una parte de vinagre blanco con tres partes de agua en un rociador.

Si se quiere, se pueden sumar unas gotas de aceite esencial, como lavanda.

Rociar la almohada con una bruma ligera, hasta que quede apenas húmeda , nunca empapada.

Dejarla secar por completo en un lugar aireado y, si es posible, al sol, dándola vuelta para que se sequen ambos lados.

Repetir una vez por semana o cuando haga falta.

Nunca empapar la almohada, siempre una bruma ligera, para no humedecer el relleno de más y evitar que aparezca moho.

Por qué es importante hacerlo

Más allá del resultado, el atractivo es que se trata de una alternativa natural, económica y a mano frente a los aerosoles comerciales. Permite mantener la higiene y la frescura de la almohada entre lavados, algo clave en una pieza que está en contacto directo con la cara durante horas, usa un producto que casi todos tienen en la cocina y evita cargar de químicos y perfumes una zona tan sensible. Es, además, un gesto rápido que prolonga la vida útil de los textiles y posterga el momento de reemplazarlos.