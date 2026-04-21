La actividad física puede ser una de las claves para mejorar la calidad de vida de quienes padecen artritis reumatoide. Aunque se trata de una enfermedad inflamatoria crónica que provoca dolor, rigidez e inflamación en las articulaciones, los especialistas coinciden en que el ejercicio adecuado ayuda a mantener la movilidad y la fuerza muscular. Según información difundida por Harvard Medical School, una de las estrategias más importantes para controlar la enfermedad es equilibrar el descanso con la actividad física, especialmente a través de ejercicio de bajo impacto. Entre las actividades físicas recomendadas, caminar aparece como uno de los ejercicios más beneficios para personas con artritis reumatoide cuando los síntomas sean menos perceptibles. Los expertos explican que los ejercicios con carga moderada del peso corporal, como caminar, ayudan a fortalecer los músculos sin provocar daño adicional. Además, contribuyen a mantener la movilidad y mejorar la función física. La caminata también puede adaptarse fácilmente a la condición de cada persona, aumentando o reduciendo la intensidad según los síntomas. Otra actividad recomendada es el entrenamiento con pesas o ejercicios de fuerza cuando se realizan de forma gradual y supervisada. De acuerdo con los especialistas, este tipo de ejercicios puede fortalecer los músculos que se encuentren debilitados. Los ejercicios de fuerza ayudan a que los músculos soporten mejor las articulaciones afectadas, lo que puede reducir la carga sobre ellas. En ese sentido, se enfatiza en la importancia de ajustar la actividad según los síntomas y seguir siempre las recomendaciones médicas para cada caso.