El mantenimiento de un baño en condiciones óptimas puede ser una tarea difícil, pero su importancia es indiscutible. Con el tiempo, los depósitos de manchas, óxido y el temido sarro tienden a acumularse en las canillas y el inodoro. No obstante, existe un método sencillo de aplicar que no requiere de productos químicos agresivos ni de ingredientes difíciles de conseguir. Este procedimiento, conocido por los expertos en limpieza, utiliza ingredientes simples que probablemente ya se encuentran en la cocina. El ácido cítrico ejerce su efecto disolvente sobre los depósitos minerales del sarro, gracias a su capacidad natural para desincrustar. Este componente es efectivo en la ruptura de las sales de calcio y magnesio que se adhieren a la porcelana. Cuando se combina con agua caliente, su eficacia limpiadora se intensifica, restituyendo un acabado brillante a la superficie. Ingredientes necesarios: Es esencial llevar a cabo una limpieza mensual para evitar la acumulación de sarro en el inodoro, dado que los residuos minerales del agua tienden a adherirse a la porcelana si no se limpian de manera regular. Se recomienda limpiar al menos dos veces cada siete días utilizando productos suaves, como ácido cítrico diluido o jabón neutro, para prevenir la formación de capas endurecidas que son complicadas de eliminar.