Mezclar bicarbonato de sodio con té negro es un truco casero ideal para incluir en las rutinas de limpieza. Esta combinación permite aprovechar las propiedades abrasivas del bicarbonato y los beneficios limpiadores del té negro.

Esta mezcla sencilla y económica de preparar se posiciona entonces como una gran aliada al momento de remover suciedad y dar brillo a objetos delicados.

Mezclar bicarbonato de sodio con té negro: por qué lo recomiendan

Esta mezcla tiene varios usos, entre los más comunes destacan

Ayudar a limpiar superficies con suciedad superficial

Eliminar restos de grasa

Dar brillo a algunos objetos de vidrio y metal

Limpiar mesadas, surcos y azulejos

Reducir malos olores

Mientras que el bicarbonato funciona como abrasivo para remover con mayor facilidad los restos de suciedad, el té aporta compuestos naturales que contribuyen a la limpieza.

El bicarbonato de sodio es un gran aliado al momento de limpiar. Fuente: Shutterstock

Cómo preparar la mezcla de bicarbonato de sodio con té negro

Para preparar este limpiador casero es necesario unir

Una taza de té negro frío

Dos cucharadas de bicarbonato de sodio

Cómo utilizar la mezcla

Humedecer primero un paño

Aplicar el preparado sobre la superficie a limpiar

Frotar con movimientos suaves

Dejar actuar pocos minutos

Retirar la mezcla con un paño húmedo

Secar

El consejo es siempre utilizar guantes y elementos de seguridad al momento de limpiar, así como mantener la mezcla lejos del rostro.