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Mezclar bicarbonato de sodio con té negro es un truco casero ideal para incluir en las rutinas de limpieza. Esta combinación permite aprovechar las propiedades abrasivas del bicarbonato y los beneficios limpiadores del té negro.

Esta mezcla sencilla y económica de preparar se posiciona entonces como una gran aliada al momento de remover suciedad y dar brillo a objetos delicados.

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Mezclar bicarbonato de sodio con té negro: por qué lo recomiendan

Esta mezcla tiene varios usos, entre los más comunes destacan

  • Ayudar a limpiar superficies con suciedad superficial
  • Eliminar restos de grasa
  • Dar brillo a algunos objetos de vidrio y metal
  • Limpiar mesadas, surcos y azulejos
  • Reducir malos olores

Mientras que el bicarbonato funciona como abrasivo para remover con mayor facilidad los restos de suciedad, el té aporta compuestos naturales que contribuyen a la limpieza.

El bicarbonato de sodio es un gran aliado al momento de limpiar. Fuente: Shutterstock
El bicarbonato de sodio es un gran aliado al momento de limpiar. Fuente: Shutterstock

Cómo preparar la mezcla de bicarbonato de sodio con té negro

Para preparar este limpiador casero es necesario unir

  • Una taza de té negro frío
  • Dos cucharadas de bicarbonato de sodio

Cómo utilizar la mezcla

  • Humedecer primero un paño
  • Aplicar el preparado sobre la superficie a limpiar
  • Frotar con movimientos suaves
  • Dejar actuar pocos minutos
  • Retirar la mezcla con un paño húmedo
  • Secar
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El consejo es siempre utilizar guantes y elementos de seguridad al momento de limpiar, así como mantener la mezcla lejos del rostro.