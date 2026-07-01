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Mezclar bicarbonato de sodio con té negro es un truco casero ideal para incluir en las rutinas de limpieza. Esta combinación permite aprovechar las propiedades abrasivas del bicarbonato y los beneficios limpiadores del té negro.
Esta mezcla sencilla y económica de preparar se posiciona entonces como una gran aliada al momento de remover suciedad y dar brillo a objetos delicados.
Mezclar bicarbonato de sodio con té negro: por qué lo recomiendan
Esta mezcla tiene varios usos, entre los más comunes destacan
- Ayudar a limpiar superficies con suciedad superficial
- Eliminar restos de grasa
- Dar brillo a algunos objetos de vidrio y metal
- Limpiar mesadas, surcos y azulejos
- Reducir malos olores
Mientras que el bicarbonato funciona como abrasivo para remover con mayor facilidad los restos de suciedad, el té aporta compuestos naturales que contribuyen a la limpieza.
Cómo preparar la mezcla de bicarbonato de sodio con té negro
Para preparar este limpiador casero es necesario unir
- Una taza de té negro frío
- Dos cucharadas de bicarbonato de sodio
Cómo utilizar la mezcla
- Humedecer primero un paño
- Aplicar el preparado sobre la superficie a limpiar
- Frotar con movimientos suaves
- Dejar actuar pocos minutos
- Retirar la mezcla con un paño húmedo
- Secar