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El bicarbonato de sodio y el shampoo son dos productos sumamente fáciles de conseguir en casa y que, mezclados, pueden facilitar las rutinas de limpieza doméstica gracias a las propiedades de ambos elementos para remover suciedad y residuos acumulados.
Este truco casero de bajo costo emerge entonces como un gran aliado para facilitar el aseo de superficies esmaltadas o con cerámica.
Mezclar bicarbonato de sodio con shampoo: para qué lo recomiendan
El bicarbonato de sodio tiene propiedades abrasivas que permiten aflojar residuos difíciles eliminando la suciedad incrustada, mientras que el shampoo, por su parte, es ideal para romper con la grasa.
Para qué se usa la mezcla de bicarbonato de sodio con shampoo
Esta combinación es ideal para terminar con la suciedad en
- Azulejos
- Espacios entre azulejos de cerámica
- Llaves de bacha
- Superficies de bañera o acrílico
Cómo poner en práctica esta mezcla de bicarbonato de sodio y shampoo
Para poder aprovechar este limpiador casero se necesita
- Añadir en un bowl 3 partes de bicarbonato por cada una de shampoo
- Mezclar hasta obtener una pasta homogénea
- Aplicar la mezcla sobre la zona a limpiar
- Dejar reposar durante 10 minutos
- Fregar con movimientos circulares
- Enjuagar bien y con cuidado