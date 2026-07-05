El bicarbonato de sodio y el shampoo son dos productos sumamente fáciles de conseguir en casa y que, mezclados, pueden facilitar las rutinas de limpieza doméstica gracias a las propiedades de ambos elementos para remover suciedad y residuos acumulados.

Este truco casero de bajo costo emerge entonces como un gran aliado para facilitar el aseo de superficies esmaltadas o con cerámica.

Mezclar bicarbonato de sodio con shampoo: para qué lo recomiendan

El bicarbonato de sodio tiene propiedades abrasivas que permiten aflojar residuos difíciles eliminando la suciedad incrustada, mientras que el shampoo, por su parte, es ideal para romper con la grasa.

Para qué se usa la mezcla de bicarbonato de sodio con shampoo

Esta combinación es ideal para terminar con la suciedad en

Azulejos

Espacios entre azulejos de cerámica

Llaves de bacha

Superficies de bañera o acrílico

El bicarbonato de sodio es un gran aliado para las rutinas de limpieza. Fuente: Shutterstock

Cómo poner en práctica esta mezcla de bicarbonato de sodio y shampoo

Para poder aprovechar este limpiador casero se necesita

Añadir en un bowl 3 partes de bicarbonato por cada una de shampoo

Mezclar hasta obtener una pasta homogénea

Aplicar la mezcla sobre la zona a limpiar

Dejar reposar durante 10 minutos

Fregar con movimientos circulares

Enjuagar bien y con cuidado

El consejo es siempre utilizar guantes y elementos de seguridad al momento de limpiar, así como mantener la mezcla lejos del rostro.