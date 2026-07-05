Colocar hojas de menta dentro del horno y el microondas cuando están apagados es un truco casero que puede utilizarse para desodorizar estos electrodomésticos de manera completamente natural.

Gracias a su aroma intenso, la menta ayuda a dejar una sensación de frescura y disminuir los olores persistentes que muchas veces quedan encerrados, especialmente luego de cocinar o calentar comidas con alto contenido lipídico.

Colocar hojas de menta en el horno y el microondas: por qué lo recomiendan

Colocar estas hojas en las bandejas del horno después de haber cocinado es una forma casera de ayudar a refrescar interior del electrodoméstico.

Cómo se pone en práctica este truco con hojas de menta

La preparación es sencilla

Lavar hojas de menta fresca

Secarlas con servilletas

Colocarlas en un recipiente abierto

Introducir este recipiente siempre con el electrodoméstico apagado

Dejarlas actuar durante toda la noche

En este tiempo , las hojas liberarán gradualmente su aroma y dejarán una sensación de frescura en el interior.

Las hojas de menta son excelentes para perfumar ambientes de forma casera. Fuente: Shutterstock.

Los mejores momentos para aplicar el truco de las hojas de menta

En general, el truco suele utilizarse

Después de cocinar alimentos con olores intensos

Tras realizar la limpieza del horno o del microondas

Cuando el electrodoméstico permanecerá varias horas sin utilizarse