Mezclar bicarbonato de sodio con pasta dental es un truco ideal para mantener relucientes las superficies de vidrio y devolverles el brillo, especialmente útil cuando se busca, por ejemplo, dejar las mamparas de la ducha como nuevas.

Esta combinación aprovecha el poder abrasivo del bicarbonato y los agentes limpiadores de la pasta dental para remover suciedad adherida, eliminar marcas y todo tipo de manchas difíciles.

Mezclar bicarbonato de sodio con pasta dental: para qué se recomienda

Esta mezcla es especialmente beneficiosa para

Eliminar manchas y suciedad adherida en vidrios

Limpiar marcas de dedos y huellas

Facilitar la remoción de residuos de grasa

Dar brillo a superficies

Limpiar pequeños objetos de vidrio, como frascos o mesas con cubierta de cristal

El bicarbonato de sodio es especialmente útil para las rutinas de limpieza caseras.

Cómo preparar este truco casero usando bicarbonato de sodio y pasta dental

Mezclar una cucharada de bicarbonato de sodio

Una pequeña cantidad de pasta, idealmente blanca

Lo ideal es mezclar ambos ingredientes hasta formar una pasta uniforme. La densidad de la mezcla puede regularse añadiendo o quitando agua.

Cómo se usa la mezcla de bicarbonato de sodio con pasta de dientes

Los pasos para aprovechar esta mezcla son

Aplicar una pequeña cantidad sobre una esponja suave

Frotar el vidrio de manera circular

Dejar actuar durante uno o dos minutos

Retirar el excedente con un paño húmedo

Secar la superficie con un paño de microfibra

El consejo es siempre utilizar guantes y elementos de seguridad al momento de limpiar, así como mantener la mezcla lejos del rostro.