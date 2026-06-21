Para quienes desean conocer una nueva combinación, hay una recomendada por neutralizar olores, dar una sensación de limpieza y además, humidificar ligeramente el ambiente.

Existen muchas formas y trucos para mantener el hogar con un aroma fresco y agradable. En la mayoría de los casos, se puede hacer con ingredientes que ya hay en casa y sin necesidad de salir a comprar o recurrir a productos químicos.

Para quienes desean conocer una nueva combinación, hay una recomendada por neutralizar olores, dar una sensación de limpieza y además, humidificar ligeramente el ambiente de forma económica y natural hirviendo canela, laurel y cascaras de naranja.

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Para qué sirve hervir canela, laurel y cáscaras de naranja

Se trata de una práctica casera que se usa para aromatizar los ambientes de forma natural. La explicación es que, al calentarse, estos ingredientes liberan compuestos aromáticos que se dispersan a través del vapor y aportan una sensación de frescura, calidez y limpieza en el hogar.

Adicionalmente, muchas personas también lo usan para neutralizar olores en la cocina, ambientes cerrados o humedad leve. Por ser una alternativa económica a los aromatizantes comerciales que se prepara con ingredientes que suelen estar disponibles en casi todos los hogares.

Por qué recomiendan hervir canela, laurel y cáscaras de naranja

La popularidad de esta combinación se debe a que cada ingrediente aporta un aroma diferente que se complementa con los demás:

La canela aporta notas cálidas, dulces y especiadas.

El laurel suma un aroma herbal y fresco.

Las cáscaras de naranja brindan un perfume cítrico que transmite sensación de limpieza.

Juntos crean una fragancia equilibrada que muchas personas asocian con un ambiente acogedor y agradable, especialmente durante los meses más fríos.

¿Cómo hacerlo de forma correcta?

Para preparar esta mezcla solo se necesitan una olla, agua y los tres ingredientes.

Llenar una olla con aproximadamente un litro de agua. Agregar las cáscaras de una naranja, dos o tres hojas de laurel y una rama de canela. Llevar la preparación a ebullición. Una vez que hierva, reducir el fuego al mínimo. Dejar la olla destapada durante 30 a 60 minutos para que el vapor distribuya el aroma por los ambientes. Controlar periódicamente el nivel de agua y agregar más si es necesario para evitar que la olla se seque.

La mezcla puede reutilizarse varias veces durante el mismo día, simplemente añadiendo un poco más de agua y volviendo a calentarla.