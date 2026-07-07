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Las cáscaras de limón y el bicarbonato de sodio son dos ingredientes sumamente aprovechables dentro de las rutinas caseras de limpieza.
Cuando se licuan juntos con un poco de agua, pueden formar una mezcla ideal para eliminar suciedad, neutralizar olores y utilizar como complemento para los procedimientos de aseo tradicionales.
Licuar cáscaras de limón y bicarbonato de sodio: por qué lo recomiendan
Esta mezcla permite aprovechar las propiedades de ambos ingredientes: por un lado, las cáscaras de limón contienen aceites esenciales que dejan aroma fresco y ayudan a desodorizar superficies. Por el otro, el bicarbonato de sodio es conocido por neutralizar olores y actuar como abrasivo suave.
Por este motivo, la mezcla es ideal para
- Limpiar fregaderos y piletas de cocina
- Desodorizar tachos de basura
- Eliminar la suciedad en las mesadas
- Limpiar azulejos y superficies del baño
- Ayudar a desprender grasa ligera en algunas superficies lavables
Cómo preparar esta mezcla casera con cáscara de limón y bicarbonato de sodio
Para esta preparación se necesitan
- Cáscaras de 2 limones
- 2 cucharadas de bicarbonato de sodio
- 1 taza de agua
Cómo elaborarla paso a paso
- Colocar las cáscaras de limón en la licuadora con el agua
- Licuar hasta obtener una mezcla homogénea
- Sumar el bicarbonato de sodio
- Verter la preparación en un recipiente
Lo aconsejable es colocar la mezcla sobre las superficies a limpiar, dejar actuar y luego retirar con un paño húmedo.