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Las cáscaras de limón y el bicarbonato de sodio son dos ingredientes sumamente aprovechables dentro de las rutinas caseras de limpieza.

Cuando se licuan juntos con un poco de agua, pueden formar una mezcla ideal para eliminar suciedad, neutralizar olores y utilizar como complemento para los procedimientos de aseo tradicionales.

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Licuar cáscaras de limón y bicarbonato de sodio: por qué lo recomiendan

Esta mezcla permite aprovechar las propiedades de ambos ingredientes: por un lado, las cáscaras de limón contienen aceites esenciales que dejan aroma fresco y ayudan a desodorizar superficies. Por el otro, el bicarbonato de sodio es conocido por neutralizar olores y actuar como abrasivo suave.

El bicarbonato de sodio y el limón pueden formar una mezcla para limpiar superficies.
El bicarbonato de sodio y el limón pueden formar una mezcla para limpiar superficies.

Por este motivo, la mezcla es ideal para

  • Limpiar fregaderos y piletas de cocina
  • Desodorizar tachos de basura
  • Eliminar la suciedad en las mesadas
  • Limpiar azulejos y superficies del baño
  • Ayudar a desprender grasa ligera en algunas superficies lavables

Cómo preparar esta mezcla casera con cáscara de limón y bicarbonato de sodio

Para esta preparación se necesitan

  • Cáscaras de 2 limones
  • 2 cucharadas de bicarbonato de sodio
  • 1 taza de agua
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Cómo elaborarla paso a paso

  • Colocar las cáscaras de limón en la licuadora con el agua
  • Licuar hasta obtener una mezcla homogénea
  • Sumar el bicarbonato de sodio
  • Verter la preparación en un recipiente

Lo aconsejable es colocar la mezcla sobre las superficies a limpiar, dejar actuar y luego retirar con un paño húmedo.

Es fundamental siempre utilizar guantes y elementos de seguridad al momento de limpiar, así como mantener la mezcla lejos del rostro.