En la apertura de mercados de este martes, 7 de julio de 2026 en Estados Unidos, del Peso mexicano mantiene una cotización de 17.4 USD. En comparación con el día previo, esta cifra refleja una alteración del -0.01%.

En la última semana, el peso mexicano retrocedió -0.91% y en el último año acumula una caída de -6.52%, señal de una tendencia bajista en su cotización.

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La variación de del Peso mexicano durante la última semana

La volatilidad económica del Peso mexicano en la última semana ha sido del 4.79%, lo cual es menor que la volatilidad anual del 7.54%, indicando que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

Hoy, la cotización del Peso mexicano muestra una tendencia positiva, ya que en los últimos dos días ha experimentado un incremento en su valor. Esto refleja una recuperación frente a otros días en los que la moneda había estado a la baja.

El comportamiento del Peso indica un ligero optimismo en el mercado, sugiriendo que factores económicos recientes han influido favorablemente en la confianza de los inversionistas.

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Conocé la cotización de este martes, 7 de julio de 2026.

¿Cómo hacer para mandar dólares a otros países desde USA?

Existen diversas formas de enviar dinero desde Estados Unidos hacia otros países. Algunos de ellos son los siguientes:

Transferencias bancarias internacionales

Servicio de transferencia en línea (como PayPal y Wise)

Transferencias peer-to-pee

Instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.

Un dato a tener en cuenta es que cada una de estas alternativas cobra distintas tasas de interés. Por ello, es necesario analizar cada alternativa antes de utilizar alguno de estos envíos.

¿Dónde cambiar peso mexicano en Estados Unidos?

Para cambiar Peso mexicano a dólares estadounidenses en USA de forma segura es necesario acudir a bancos, agencias de cambio de divisas autorizadas, aeropuertos o instituciones financieras como Western Union.

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Conocé la cotización de este viernes, 13 de marzo de 2026.

Recomendaciones para cambiar o comprar peso mexicano en USA

para finalizar, compara tasas y comisiones entre bancos y casas de cambio, evita kioscos en aeropuertos, usa cajeros o tarjetas sin comisión por transacción extranjera cuando sea posible y lleva efectivo solo en pequeñas cantidades por seguridad.