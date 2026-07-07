La cotizaciónde la Libra esterlina este martes 7 de julio en Estados Unidos es de 0.75 USD. Dicho importe presenta una variación del 0.08% en comparación con la jornada anterior.

En la última semana, la Libra esterlina retrocedió -0.80%, mientras que en el último año avanzó 1.30%, lo que sugiere una corrección reciente dentro de una tendencia anual positiva.

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La variación de de la Libra esterlina durante la última semana

La volatilidad de la Libra esterlina en la última semana fue del 3.30%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año, ya que su volatilidad anual es del 6.10%.

La cotización de la moneda Libra esterlina hoy muestra una tendencia positiva con un dato de 1. Esto indica que en los días consecutivos recientes, el valor de la moneda ha ido en aumento, lo que refleja un interés creciente en la divisa británica.

Comparado con la tendencia de los días anteriores, este incremento puede asociarse a factores económicos favorables o la estabilidad política del Reino Unido. Se observa que la tendencia positiva podría ser un indicativo de confianza en la economía británica, lo cual es vital para futuros movimientos en el mercado.

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¿Cómo hacer para mandar dólares a otros países desde USA?

Existen diversas formas de enviar dinero desde Estados Unidos hacia otros países. Algunos de ellos son los siguientes:

Transferencias bancarias internacionales

Servicio de transferencia en línea (como PayPal y Wise)

Transferencias peer-to-pee

Instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.

Un dato a tener en cuenta es que cada una de estas alternativas cobra distintas tasas de interés. Por ello, es necesario analizar cada alternativa antes de utilizar alguno de estos envíos.

¿En qué lugares se puede cambiar libra esterlina a dólares en los Estados Unidos?

Para convertir Libra esterlina a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura, es imprescindible visitar bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union.

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Recomendaciones para cambiar o comprar libra esterlina en USA

para finalizar, compara tasas y comisiones entre bancos y casas de cambio, evita kioscos en aeropuertos, usa cajeros o tarjetas sin comisión por transacción extranjera cuando sea posible y lleva efectivo solo en pequeñas cantidades por seguridad.