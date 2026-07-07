En la apertura de mercados de este martes, 7 de julio de 2026 en Estados Unidos, del Peso colombiano mantiene una cotización de 3,349.12 USD. En comparación con el día previo, esta cifra refleja una modificación del 0.13%.

El Peso colombiano mostró debilidad: en la última semana retrocedió -2.34% y en el último año acumula -13.52%, confirmando una tendencia bajista en su cotización.

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La variación de del Peso colombiano durante la última semana

La volatilidad económica de la última semana del Peso colombiano, con un 9.10%, es menor que la volatilidad anual del 13.20%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

La cotización del Peso colombiano hoy muestra una tendencia positiva, ya que en relación con los días anteriores ha experimentado un aumento consistente durante los últimos dos días. Este crecimiento sugiere una recuperación en el valor de la moneda frente a otras divisas.

Los analistas consideran que este repunte puede ser el resultado de factores económicos internos favorables y un fortalecimiento en la demanda del Peso colombiano. Sin embargo, es crucial monitorear esta tendencia para determinar si se mantendrá en el corto plazo.

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¿Cómo enviar dólares desde USA al exterior?

Las personas que necesiten enviar dólares desde Estados Unidos al exterior tienen diversas alternativas para hacerlo. Sin embargo, es necesario tener en cuenta los costos, el tiempo de entrega y la facilidad de cada método para escoger el más adecuado.

Entre ellos se encuentran las transferencias bancarias internacionales, servicios de transferencias en línea (como PayPal y Wise), transferencias peer-to-peer, envío de cheques o por medio de instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.

¿Dónde cambiar peso colombiano por dólares en Estados Unidos?

Aquellos individuos que necesiten convertir Peso colombiano a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura tendrán que ir a bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union.

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La cotización actual del dólar en Argentina (foto: Pexels).

Recomendaciones para cambiar peso colombiano en Estados Unidos