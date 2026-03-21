Muchas personas están recurriendo a hervir cáscara de limón, naranja y canela como una forma simple y económica de perfumar el hogar sin usar productos químicos. Esta práctica ganó popularidad por su efecto inmediato y por aprovechar ingredientes que suelen descartarse. Se trata de una técnica casera que libera aromas naturales a través del vapor. Al calentarse, las cáscaras cítricas y la canela desprenden fragancias que se expanden rápidamente por los ambientes. Además, es una alternativa accesible y versátil que se adapta a distintas épocas del año, con combinaciones que pueden ajustarse según el gusto personal o la intensidad del aroma buscado. Esta combinación sirve principalmente para aromatizar el hogar de forma natural. El vapor que se genera ayuda a neutralizar olores y a crear un ambiente más fresco y agradable sin recurrir a aerosoles o fragancias artificiales. También se utiliza para mejorar la sensación de limpieza en espacios cerrados y aportar un aroma cálido que resulta especialmente útil en épocas frías o en ambientes con poca ventilación. El efecto se debe a los aceites naturales presentes en los cítricos, que liberan un aroma fresco, combinados con la canela, que aporta notas más dulces y especiadas. El calor del agua actúa como vehículo para dispersar estas fragancias en el aire. La preparación es sencilla y no requiere conocimientos previos. Solo hace falta seguir estos pasos básicos para lograr un aroma constante y agradable en el hogar: A medida que el agua se evapora, se recomienda agregar más para prolongar el efecto y evitar que los ingredientes se quemen.